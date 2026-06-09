La ciudad de La Plata puso en marcha este lunes el primer colectivo urbano 100% eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Se trata de una unidad de la Línea Oeste, operada por la Empresa 9 de Julio, que comenzó a recorrer las calles tras su presentación oficial realizada la semana pasada.

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Desde la compañía destacaron que la incorporación del vehículo representa "un avance en sustentabilidad ambiental, innovación tecnológica y modernización del transporte urbano". El colectivo funciona mediante baterías recargables, por lo que no utiliza combustibles fósiles ni genera emisiones contaminantes.

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La unidad cuenta con accesibilidad para personas con movilidad reducida, sistema de climatización y puertos para la carga de dispositivos móviles, entre otras prestaciones orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios.

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De acuerdo con fuentes oficiales, el pliego licitatorio que analiza el municipio contempla una renovación progresiva de las flotas de las empresas de transporte urbano. En ese marco, la expectativa está puesta en ampliar la incorporación de este tipo de vehículos y avanzar hacia un sistema más sustentable en la capital bonaerense.

Fuente: Dib

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