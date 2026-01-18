Una joven de 18 años fue detenida este domingo en La Plata acusada de atropellar de manera intencional a su pareja, un hombre de 25, tras una discusión. La Justicia la imputó por homicidio en grado de tentativa, mientras que la víctima permanece internada con lesiones de consideración, aunque fuera de peligro.

El episodio se registró durante la madrugada en la localidad platense de Abasto, luego de una pelea verbal entre la pareja cuyos motivos aún no fueron esclarecidos. Según testigos, la discusión fue subiendo de tono hasta que el hombre se retiró del lugar en bicicleta.

Minutos después, cuando circulaba por la intersección de las calles 520 y 207, fue embestido por un automóvil Ford Focus, conducido por la joven. Para los investigadores, el atropello habría sido intencional.

Tras el hecho, personal policial intervino en la escena y trasladó a la acusada a la Comisaría 7ª de Abasto, donde quedó a disposición de la Fiscalía N°7 de La Plata, a cargo de Virginia Bravo.

La víctima, fue derivada al Hospital de Melchor Romero. Fuentes médicas informaron que sufrió desplazamiento de cadera y traumatismos severos, aunque no presenta lesiones en órganos vitales y su vida no corre riesgo.

La investigación continúa para reconstruir la secuencia completa del ataque y determinar las responsabilidades penales en el marco de un caso que vuelve a poner el foco en la violencia dentro de relaciones de pareja.

Fuente: NA