La resolución judicial se conoció al cerrarse el debate oral luego de que la fiscal de juicio, Leila Aguilar, decidiera retirar la acusación de homicidio agravado por considerar que las pruebas presentadas no eran suficientes para sostener una imputación penal que contempla prisión perpetua.

Ads

Alejandro Herrera había pasado casi siete años detenido en prisión preventiva desde su detención tras el hecho, uno de los aspectos más controversiales del proceso que generó cuestionamientos y atención pública en la región.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal evaluó que faltaban elementos periciales clave, incluida una autopsia judicial concluyente y un informe definitivo sobre la trayectoria del proyectil que causó el deceso, entre otras dudas vinculadas con la preservación de la escena de los hechos. Con base en ese análisis, la acusación por femicidio fue retirada.

Ads

La decisión de absolver al subcomisario fue respaldada por los magistrados del tribunal, que consideraron que, ante la ausencia de evidencia probatoria contundente, correspondía dictar un veredicto de inocencia y ordenar su liberación inmediata.

El caso generó amplia repercusión por la gravedad de la acusación y por el prolongado tiempo que el acusado permaneció bajo prisión preventiva mientras se desarrollaba el proceso judicial.

Ads

Hasta el momento, no se informó si la querella apelará el fallo o si la familia de la víctima presentará acciones adicionales tras la decisión del tribunal.