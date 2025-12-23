La interna del peronismo tuvo este martes un nuevo capítulo en la Legislatura bonaerense, luego de los incidentes ocurridos frente a la Municipalidad de Quilmes durante una protesta contra la ordenanza que busca regular la actividad de los cuidacoches.

Desde el bloque de Unión por la Patria, el jefe de bancada en Diputados, Facundo Tignanelli, respaldó el accionar del Ejecutivo local y defendió a Mayra Mendoza y a la intendenta interina Eva Mieri. Sin nombrar directamente a Grabois, cuestionó lo que definió como “caprichos” y “prácticas extorsivas” de algunos dirigentes frente a decisiones tomadas por gobiernos electos.

En la misma línea se expresó el senador provincial Emmanuel González Santalla, quien acusó a militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de promover una metodología de presión violenta. “Mandar a destrozar una municipalidad es una práctica extorsiva que se repite en distritos peronistas”, lanzó, en uno de los discursos más duros del debate.

Del otro lado, Grabois respondió a través de sus redes sociales y denunció “represión de militantes y trabajadores” durante la protesta, al tiempo que minimizó la interna con La Cámpora y advirtió que “cuando se clausura el diálogo social en un contexto de hambruna, se cruza una línea roja”.

También tomó posición el senador Federico Fagioli, referente de Patria Grande, quien rechazó el enfoque represivo y sostuvo que “los puestos de trabajo no se resuelven con palos”. Además, reclamó la liberación de una manifestante detenida y propuso incorporar a los cuidacoches al sistema de estacionamiento que se debate en el Concejo Deliberante.

Desde el Municipio de Quilmes defendieron la ordenanza y señalaron que surge a partir de denuncias vecinales por desorden en la vía pública. Aclararon que el objetivo es ordenar el tránsito mediante una licitación abierta, sin adjudicaciones directas, y garantizar transparencia. La disputa, lejos de cerrarse, dejó en evidencia una fractura que ya se proyecta más allá del distrito y reaviva la tensión dentro del peronismo bonaerense.

