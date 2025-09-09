La Patrulla Municipal de Mar del Plata intervino hoy en un episodio de disturbios protagonizado por dos trapitos en la intersección de Jacinto Peralta Ramos y Fortunato de la Plaza, en el barrio El Martillo. La acción se llevó a cabo tras la denuncia de un vecino, quien alertó a las autoridades a través del WhatsApp habilitado para este tipo de reportes.

A partir de la denuncia recibida, el Cuerpo de Patrulla Municipal acudió de inmediato al lugar, donde los individuos generaban molestias a transeúntes y comerciantes. Durante la intervención, uno de los trapitos adoptó una actitud violenta, lo que motivó la solicitud de apoyo policial. Con la colaboración de las fuerzas policiales, el sujeto fue reducido y aprehendido.

El caso fue derivado a la Fiscalía de turno, quedando a disposición de la Justicia para las acciones correspondientes. Las autoridades recordaron que situaciones similares pueden denunciarse las 24 horas a través del número de WhatsApp 2233406177, incluyendo en el mensaje la ubicación y detalles que faciliten la intervención de los equipos municipales.

