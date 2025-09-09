La Patrulla Municipal tuvo que intervenir en disturbios generados por dos “trapitos”
Ocurrió en la zona de El Martillo. Los individuos generaban molestias a transeúntes y comerciantes, según denunció un vecino al WhatsApp dispuesto por la Municipalidad.
La Patrulla Municipal de Mar del Plata intervino hoy en un episodio de disturbios protagonizado por dos trapitos en la intersección de Jacinto Peralta Ramos y Fortunato de la Plaza, en el barrio El Martillo. La acción se llevó a cabo tras la denuncia de un vecino, quien alertó a las autoridades a través del WhatsApp habilitado para este tipo de reportes.
A partir de la denuncia recibida, el Cuerpo de Patrulla Municipal acudió de inmediato al lugar, donde los individuos generaban molestias a transeúntes y comerciantes. Durante la intervención, uno de los trapitos adoptó una actitud violenta, lo que motivó la solicitud de apoyo policial. Con la colaboración de las fuerzas policiales, el sujeto fue reducido y aprehendido.
El caso fue derivado a la Fiscalía de turno, quedando a disposición de la Justicia para las acciones correspondientes. Las autoridades recordaron que situaciones similares pueden denunciarse las 24 horas a través del número de WhatsApp 2233406177, incluyendo en el mensaje la ubicación y detalles que faciliten la intervención de los equipos municipales.
