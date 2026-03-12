La Patrulla Municipal trasladó a un hombre a la Comisaría Novena tras un incidente en Gascón al 1300
El operativo se inició por un llamado que alertaba sobre dos personas que pernoctaban en la vía pública. Uno de ellos resistió el procedimiento de identificación.
Personal del Cuerpo de Patrulla Municipal intervino este miércoles en Gascón al 1300 tras un llamado que alertaba sobre dos personas que acampaban en la vía pública y generaban inconvenientes en la zona.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a los dos hombres reuniendo sus pertenencias, entre ellas colchones. Durante el procedimiento de identificación, realizado junto a efectivos policiales, uno de ellos se resistió: insultó a los agentes y arrojó objetos en la vía pública. Luego intentó fugarse, pero fue interceptado a pocos metros.
Se solicitó apoyo policial y el hombre fue trasladado a la Comisaría Novena, donde se realizaron las actuaciones de rigor. La Municipalidad informó el procedimiento a través de la Secretaría de Seguridad.
Ante situaciones similares, los vecinos pueden comunicarse las 24 horas al WhatsApp 223 340-6177, con ubicación, fotos o videos.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión