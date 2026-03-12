Personal del Cuerpo de Patrulla Municipal intervino este miércoles en Gascón al 1300 tras un llamado que alertaba sobre dos personas que acampaban en la vía pública y generaban inconvenientes en la zona.

Ads

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a los dos hombres reuniendo sus pertenencias, entre ellas colchones. Durante el procedimiento de identificación, realizado junto a efectivos policiales, uno de ellos se resistió: insultó a los agentes y arrojó objetos en la vía pública. Luego intentó fugarse, pero fue interceptado a pocos metros.

Se solicitó apoyo policial y el hombre fue trasladado a la Comisaría Novena, donde se realizaron las actuaciones de rigor. La Municipalidad informó el procedimiento a través de la Secretaría de Seguridad.

Ads

Ante situaciones similares, los vecinos pueden comunicarse las 24 horas al WhatsApp 223 340-6177, con ubicación, fotos o videos.

Puede interesarte

Ads