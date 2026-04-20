Personal de la Patrulla Municipal intervino este lunes en la zona de Las Heras y Garay, donde detectó a un hombre que consumía bebidas alcohólicas en la vía pública.

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De acuerdo con la información oficial, al momento de labrar las actuaciones correspondientes se le realizó un palpeo superficial. En ese procedimiento, los agentes constataron que llevaba entre sus pertenencias un elemento cortopunzante.

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Siempre según la versión difundida por la Secretaría de Seguridad, el hombre reaccionó con insultos, amenazas y gritos contra el personal policial y municipal.

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Frente a esa situación, los efectivos lo redujeron y le colocaron esposas de seguridad para resguardar la integridad física de los intervinientes y del propio involucrado.

Luego, con apoyo de un móvil policial, fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde se realizaron las actuaciones de rigor.

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