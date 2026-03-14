Durante una recorrida preventiva en el centro de la ciudad, personal del Cuerpo de Patrulla Municipal detectó a un grupo de personas que se encontraba acampando en la intersección de Mitre y San Martín y generando disturbios en el espacio público.

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Se procedió a realizar las actas correspondientes. En medio del operativo, uno de los hombres reaccionó de manera agresiva contra los agentes de seguridad y efectivos policiales, a quienes insultó y gritó mientras se desarrollaba el procedimiento.

Ante esta situación, el individuo fue reducido de forma preventiva mediante el uso de esposas para evitar que la situación escalara. Luego se solicitó apoyo policial y el hombre fue trasladado a la Comisaría Primera, donde continuaron las actuaciones.

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