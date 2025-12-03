Durante el año, y en el marco de las acciones de control del orden público, la Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) de la Secretaría de Seguridad- intervino en 7.618 denuncias realizadas por vecinos contra trapitos.

En cuanto a algunas de las situaciones detectadas se destacaron acciones en las cuales exigían dinero y amenazaban con romper vehículos si sus dueños no accedían a este pedido, violencia verbal, solicitud de un monto fijo de dinero por estacionar y beber alcohol en la vía pública.

Durante estos operativos, también fueron aprehendidas 266 personas por distintos motivos, entre ellos, pedidos de captura vigentes.

Cabe destacar que durante noviembre se intervino en 884 denuncias realizadas por vecinos contra trapitos, y se aprehendió a ocho personas por diferentes motivos.

Es importante remarcar que la línea de WhatsApp para denunciar 223 3406177 el cual funciona las 24 horas y tiene como objetivo recibir situaciones en tiempo real y que los vecinos pueden enviar mensajes y acompañarlos con la ubicación actual, fotografías y videos que demuestren el accionar o la persona denunciada.

