La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Cuerpo de Patrulla Municipal de la Secretaría de Seguridad, intervino en 759 denuncias por la presencia de cuidacoches en la vía pública durante marzo, en el marco de operativos de control del orden urbano.

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Según informaron desde el Municipio, las actuaciones se originaron a partir de reportes de vecinos que alertaron sobre distintas situaciones irregulares vinculadas al accionar de estas personas.

Como resultado de las intervenciones, se labraron 486 actas por exigir dinero para estacionar, amenazas a conductores, violencia verbal, ocupaciones indebidas del espacio público, conductas intimidatorias y consumo de alcohol en la vía pública.

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Desde la Secretaría de Seguridad señalaron que estas acciones buscan mejorar la convivencia urbana y garantizar el uso adecuado del espacio público en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, recordaron que los vecinos pueden realizar denuncias durante las 24 horas a través de la línea de WhatsApp 223 3406177, que permite enviar ubicación en tiempo real, fotografías y videos para facilitar la intervención de los equipos municipales.

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