Durante agosto y en el marco de las acciones de control del orden público, la Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Cuerpo de Patrulla Municipal de la Secretaría de Seguridad- intervino en 377 denuncias realizadas por vecinos contra trapitos.

En cuanto a algunas de las situaciones detectadas se destacaron acciones en las cuales exigían dinero y amenazaban con romper vehículos si sus dueños no accedían a este pedido, violencia verbal, solicitud de un monto fijo por estacionar y beber en la vía pública.

Durante estos operativos, también fueron aprehendidas 25 personas por distintos motivos, entre ellos, pedidos de captura vigentes.

Es importante remarcar que estas situaciones pueden denunciarse las 24 horas por WhatsApp al 2233406177, compartiendo ubicación y detalles para facilitar la intervención de los equipos municipales.

