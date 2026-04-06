En el marco de las acciones de control del orden público, la Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Cuerpo de Patrulla Municipal de la Secretaría de Seguridad, intervino en 1.544 denuncias realizadas por vecinos contra delincuentes del espacio público durante marzo.

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En detalle, durante este mes se realizaron 1.176 actas por distintas infracciones como exigir un monto fijo de dinero por estacionar, violencia verbal, ocupaciones indebidas, conductas intimidatorias, beber en la vía pública y otras faltas que afectan a la convivencia urbana.

Mientras que el acumulado del año arrojó un total de 2.760 actas y 3.718 denuncias.

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Es importante remarcar que la línea de WhatsApp para denunciar (223 3406177) funciona las 24 horas y tiene como objetivo recibir situaciones en tiempo real y que los vecinos pueden enviar mensajes y acompañarlos con la ubicación actual, fotografías y videos que demuestren el accionar o la persona denunciada.

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