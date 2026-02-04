La Patrulla Municipal, dependiente de la Secretaría de Seguridad, intervino 1211 denuncias por trapitos durante el mes de enero. Las actas por ocupaciones indebidas escalaron a más de 700. Las causas labradas reiteradas veces muestran: exigir dinero, beber en la vía pública, conductas intimidatorias, entre otras.

Según las víctimas de estás conductas inapropiadas al estacionar el vehículo los trapitos amenazaban con romper el automóvil si los dueños no le daban el dinero. Durante el primer mes del año se aprehendieron 28 personas en el marco de las acciones de control del orden público de la Secretaría de Seguridad.

La línea de WhatsApp para denunciar (223 3406177) funciona las 24 horas y tiene como objetivo recibir situaciones en tiempo real y que los vecinos pueden enviar mensajes y acompañarlos con la ubicación actual, fotografías y videos que demuestren el accionar o la persona denunciada.

