La Municipalidad de General Pueyrredon informó que la Patrulla Municipal intervino en 1148 denuncias realizadas por vecinos durante abril, en el marco de los controles vinculados al orden público y la convivencia urbana.

Ads

Según detallaron desde la Secretaría de Seguridad, durante esos procedimientos se labraron 1598 actas por distintas infracciones. Entre las situaciones detectadas hubo ocupaciones indebidas del espacio público, exigencia de dinero a automovilistas para estacionar, amenazas, violencia verbal, consumo de alcohol en la vía pública y otras conductas intimidatorias.

Desde el Municipio recordaron que los vecinos pueden denunciar situaciones irregulares durante las 24 horas a través del WhatsApp 223 3406177. Además, señalaron que se pueden enviar mensajes con ubicación, fotografías o videos para facilitar la intervención del personal municipal en tiempo real.

Ads

Puede interesarte

Ads