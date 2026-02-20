El procedimiento se realizó en Ricardo Gutiérrez al 800, en Mar del Plata, tras reclamos de vecinos por la ocupación indebida del espacio público. El hombre fue aprehendido por resistencia a la autoridad y desobediencia, y trasladado a la Comisaría Primera.

En el marco de tareas de control urbano, personal del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) acudió al lugar luego de recibir denuncias por la presencia de un individuo que había montado un acampe en la vía pública. Al llegar, los agentes constataron la situación y labraron el acta correspondiente, intimándolo a retirar sus pertenencias.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre se negó a cumplir con la indicación y adoptó una actitud agresiva hacia el personal actuante, profiriendo insultos y asegurando contar con una supuesta autorización para permanecer allí.

Frente a la negativa y el comportamiento hostil, se solicitó apoyo policial. Efectivos procedieron a su aprehensión por los delitos de resistencia a la autoridad y desobediencia, y lo trasladaron a la Comisaría Primera para la averiguación de antecedentes y las actuaciones de rigor.

