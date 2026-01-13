La Patrulla Municipal intervino hoy en el Paseo Dávila durante un operativo preventivo realizado a partir de denuncias vecinales recibidas por WhatsApp, ante la presencia de un trapito que generaba disturbios en la vía pública.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), que acudió al lugar tras una serie de avisos que alertaban sobre un hombre ocasionando inconvenientes en el sector, con el objetivo de preservar el orden y la seguridad.

Al arribar, los efectivos intentaron identificar al individuo, quien reaccionó de manera hostil, se resistió al accionar del personal e insultó tanto a policías como a inspectores municipales que participaban del operativo.

Ante esta situación, un efectivo policial procedió a la reducción del masculino y se solicitó apoyo policial para concretar su traslado a la Comisaría Primera, donde se llevaron adelante las actuaciones correspondientes.

Desde el área recordaron que los vecinos pueden denunciar situaciones irregulares vinculadas a disturbios, trapitos o cuidacoches las 24 horas, a través del WhatsApp 223 3406177.

