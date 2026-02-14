La Patrulla Municipal de Mar del Plata intervino rápidamente tras recibir una denuncia sobre una pareja sospechosa que estaba en la vía pública utilizando un vehículo como refugio para cometer ilícitos.

Ads

Al llegar al lugar, los agentes observaron que los dos sospechosos adoptaron una actitud agresiva. Durante el procedimiento encontraron que uno de ellos portaba un arma blanca, por lo que se solicitó la asistencia de un móvil policial.

Finalmente, ambos fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría Primera, donde se realizan las actuaciones legales correspondientes. Además, se secuestró el vehículo que estaban usando como “búnker” y fue llevado al playón municipal.

Ads

Desde la Municipalidad recordaron que los vecinos pueden reportar situaciones similares las 24 horas a través de la línea de WhatsApp (223 340 6177) para que las fuerzas de seguridad actúen rápidamente.

Si querés, también puedo hacer un copete con las 5 W para esta nota listo para publicación.

Ads