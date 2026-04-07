La Patrulla Municipal detuvo a una mujer por evadir un control en el centro
El procedimiento se realizó en Entre Ríos y Belgrano, luego de que personal de la Patrulla Municipal detectara a un grupo que molestaba en la vía pública.
Una mujer fue aprehendida este martes en Mar del Plata luego de resistirse a un procedimiento de identificación realizado en la zona de Entre Ríos y Belgrano.
Personal del Cuerpo de Patrulla Municipal intervino en ese sector al detectar a un grupo integrado por dos hombres y dos mujeres que se encontraba molestando en la vía pública.
Al momento de avanzar con la identificación, una de las mujeres ingresó a un comercio de la zona con la intención de evitar el control. Tras la intervención de efectivos policiales, salió nuevamente a la calle y, durante un palpeo superficial, se constató que entre sus pertenencias tenía un objeto punzante.
Siempre de acuerdo a la versión oficial, en ese contexto la mujer adoptó una actitud hostil, insultó al personal e impidió que se completara el procedimiento.
Frente a esa situación, los agentes le colocaron esposas de seguridad y solicitaron apoyo. Minutos después, un móvil policial la trasladó a la Subcomisaría Casino, donde se labraron las actuaciones correspondientes.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión