Una mujer fue aprehendida este martes en Mar del Plata luego de resistirse a un procedimiento de identificación realizado en la zona de Entre Ríos y Belgrano.

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Personal del Cuerpo de Patrulla Municipal intervino en ese sector al detectar a un grupo integrado por dos hombres y dos mujeres que se encontraba molestando en la vía pública.

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Al momento de avanzar con la identificación, una de las mujeres ingresó a un comercio de la zona con la intención de evitar el control. Tras la intervención de efectivos policiales, salió nuevamente a la calle y, durante un palpeo superficial, se constató que entre sus pertenencias tenía un objeto punzante.

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Siempre de acuerdo a la versión oficial, en ese contexto la mujer adoptó una actitud hostil, insultó al personal e impidió que se completara el procedimiento.

Frente a esa situación, los agentes le colocaron esposas de seguridad y solicitaron apoyo. Minutos después, un móvil policial la trasladó a la Subcomisaría Casino, donde se labraron las actuaciones correspondientes.

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