Durante la tarde del lunes, personal del Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) realizaba un recorrido preventivo por la zona de 9 de Julio al 3300 cuando observó a un trapito que intentaba abrir la lona de la caja de una camioneta estacionada.

Al advertir la presencia de los agentes, el hombre adoptó una actitud hostil y desobedeció las indicaciones, por lo que fue reducido.

Posteriormente, se solicitó apoyo policial para su traslado a la Comisaría 1ra., donde se presentó el propietario del vehículo y fue orientado para radicar la denuncia.

El detenido fue imputado por tentativa de robo y trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán. Según informaron desde la Secretaría de Seguridad, el hombre registraba antecedentes y causas judiciales previas.

