La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Cuerpo de Patrulla Municipal dependiente de la Secretaría de Seguridad, intervino durante febrero en 963 denuncias realizadas por vecinos vinculadas a conflictos y hechos irregulares en el espacio público.

Ads

Puede interesarte

Como resultado de los operativos y controles efectuados, se labraron 854 actas por distintas infracciones. Entre las situaciones detectadas se encuentran personas que exigían sumas fijas de dinero para permitir estacionar vehículos, en algunos casos bajo amenazas de daños, además de episodios de violencia verbal, ocupaciones indebidas y conductas intimidatorias.

Ads

También se registraron actuaciones por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y otras faltas que afectan la convivencia urbana. Desde el Municipio remarcaron que estos controles forman parte de una política sostenida para ordenar el espacio público y dar respuesta a los reclamos vecinales.

Asimismo, recordaron que se encuentra habilitada la línea de WhatsApp 223 3406177, que funciona las 24 horas. A través de ese canal, los vecinos pueden enviar mensajes, ubicación en tiempo real, fotos y videos para facilitar la intervención inmediata ante situaciones irregulares.

Ads