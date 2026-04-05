Una escena poco habitual conmovió a quienes trabajan en la zona cordillerana: un cachorro de puma que había quedado solo luego de que su madre muriera en un accidente fue acogido por una gata. El vínculo se dio de manera espontánea y llamó la atención de especialistas, ya que no es frecuente que animales de especies distintas generen este tipo de lazos.

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El episodio tuvo lugar dentro del área del parque Nahuel Huapi, donde el pequeño felino fue encontrado en estado vulnerable. Tras ser rescatado, se evaluaron distintas alternativas para garantizar su supervivencia, hasta que apareció una solución inesperada: una gata doméstica comenzó a amamantarlo y a brindarle calor, adoptándolo como si fuera parte de su camada.

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Según explicaron quienes intervinieron en el caso, este tipo de conductas puede darse por el fuerte instinto maternal de algunos animales, especialmente cuando están en período de crianza. Aunque la situación genera ternura, los expertos remarcaron la importancia de seguir de cerca la evolución del cachorro, ya que su desarrollo requiere condiciones específicas propias de su especie.

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El caso volvió a poner el foco en los riesgos que enfrentan los animales silvestres en rutas cercanas a áreas protegidas, donde los atropellos son una de las principales amenazas. Mientras tanto, la historia de este pequeño puma suma una cuota de esperanza gracias a un gesto tan inusual como conmovedor.

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