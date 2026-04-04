Luego de la difusión de un video que generó fuerte repudio, la pareja de Mariano Páez salió a respaldarlo públicamente y buscó bajar el tono de la polémica. Stefany Budan realizó un descargo en redes sociales en el que sostuvo que el hombre actuó sin lucidez y que sus expresiones no deben tomarse de manera literal.

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Según explicó, el episodio ocurrió durante una celebración privada en Santiago del Estero, donde el padre de Agostina Páez fue filmado mientras realizaba gestos imitando a un mono, en línea con el escándalo que ya había involucrado a su hija en Brasil.

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En su mensaje, Budan aseguró que su pareja se encontraba en estado de ebriedad, lo que, según planteó, afectó su comportamiento y sus declaraciones. En ese sentido, remarcó que el alcohol “distorsiona la percepción” y que lo ocurrido no puede interpretarse como una manifestación consciente ni válida.

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El caso volvió a poner el foco sobre la familia, luego de que la joven fuera imputada en el exterior por un episodio similar. Mientras tanto, el propio Mariano Páez había intentado desligarse del hecho al afirmar inicialmente que el video era falso, aunque luego su entorno dio otra versión de lo sucedido.

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