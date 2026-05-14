La tensión tras el encuentro entre Rosario Central y Racing Club no terminó con el pitazo final. Luego de las explosivas declaraciones de Diego Milito, quien aseguró sentirse “robado” y afirmó que “el fútbol argentino está roto”, apareció la otra campana: la de Ángel Di María.

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El campeón del mundo, que atraviesa un gran presente futbolístico en Central y volvió a ser una de las figuras del equipo rosarino, utilizó sus redes sociales para responder indirectamente a los dichos del mandatario académico y defender tanto a su club como al fútbol del interior.

A través de una historia de Instagram, Di María fue contundente y calificó de “caretas” a quienes sostienen que Rosario Central es beneficiado por los arbitrajes.

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“Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del interior. Nadie se hace cargo de por qué pierde, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores”, expresó el rosarino.

Además, recordó distintas situaciones en las que, según su mirada, el Canalla fue perjudicado y cuestionó el cambio de postura frente a las decisiones arbitrales.

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“De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. Qué loco, ¿no? Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas?”, lanzó.

El ex jugador de Selección Argentina también apuntó contra el centralismo mediático y remarcó el crecimiento de los clubes del interior del país.

“El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más. El interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta”, escribió.

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Incluso, Di María hizo referencia a la polémica jugada del gol de Alejo Véliz y cuestionó las imágenes difundidas sobre una supuesta posición adelantada.

“Y les dejo algo, el gol de Véliz no fue fuera de juego, hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside, qué casualidad, ¿no?”, sostuvo.

Para cerrar, el campeón del mundo dejó un mensaje en defensa del fútbol argentino y de los futbolistas que deciden regresar al país.

“Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Que el fútbol está manchado? EL FÚTBOL NO ESTÁ MANCHADO, AHORA SOMOS TODOS IGUALES, Y ESO MOLESTA”, concluyó.