La potente formación volverá a desplegar su cumbia en formato orquestal, sello distintivo que fusiona influencias urbanas, folclóricas y contemporáneas. Se presentarán en el Club Tri

Con más de 14 años de trayectoria y tres discos editados, el grupo se consolidó como una de las propuestas más fuertes de la escena bailable argentina. Sobre el escenario, más de veinte músicos combinan arreglos originales, versiones de clásicos y composiciones propias en un show pensado como una fiesta colectiva.

Tras una presentación explosiva durante el verano, la orquesta promete repertorio renovado, nuevas sorpresas y la energía que la caracteriza en vivo.

