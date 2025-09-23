La oposición reclama interpelar a Francos por la Ley de Emergencia en Discapacidad
Integranes opositores en la Cámara de Diputados pidió este lunes la interpelación del jefe de Gabinete por la decisión del Ejecutivo de no implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El proyecto de ley, ratificado tras el rechazo al veto presidencial, establece beneficios y compensaciones para prestadores del sector y familias con discapacidad.
Legisladores como Oscar Agost Carreño, Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot cuestionaron el Decreto 681/2025, que promulgó la norma pero suspendió su aplicación hasta que se definan fuentes de financiamiento.
Desde Unión por la Patria, Germán Martínez apuntó directamente contra Milei y Caputo: “Dicen que no hay plata para la emergencia en discapacidad, pero bajaron a cero las retenciones hasta el 31 de octubre. Para eso sí hay recursos”. En la misma línea, el exgobernador Juan Schiaretti calificó la medida como “electoralista” y reclamó que la eliminación de retenciones sea definitiva y no coyuntural.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un costo fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Sin embargo, el Ejecutivo argumenta que no puede avanzar sin partidas específicas en el Presupuesto.
Desde el socialismo, Esteban Paulon y Mónica Fein denunciaron penalmente a Milei y Francos por incumplimiento de deberes de funcionario público ante las demoras en la promulgación. A su vez, referentes como Alejandro “Topo” Rodríguez advirtieron que la decisión “es ilegal y arbitraria” porque condiciona la vigencia de una ley ya sancionada.
El tema promete un fuerte debate en el recinto, en paralelo a las discusiones por el Presupuesto 2026, donde distintos bloques anticiparon que volverán a reclamar la plena aplicación de la emergencia y la eliminación de las retenciones.
Fuente: TN
