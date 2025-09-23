El proyecto de ley, ratificado tras el rechazo al veto presidencial, establece beneficios y compensaciones para prestadores del sector y familias con discapacidad.

Ads

Legisladores como Oscar Agost Carreño, Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot cuestionaron el Decreto 681/2025, que promulgó la norma pero suspendió su aplicación hasta que se definan fuentes de financiamiento.

Desde Unión por la Patria, Germán Martínez apuntó directamente contra Milei y Caputo: “Dicen que no hay plata para la emergencia en discapacidad, pero bajaron a cero las retenciones hasta el 31 de octubre. Para eso sí hay recursos”. En la misma línea, el exgobernador Juan Schiaretti calificó la medida como “electoralista” y reclamó que la eliminación de retenciones sea definitiva y no coyuntural.

Ads

Puede interesarte

La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un costo fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Sin embargo, el Ejecutivo argumenta que no puede avanzar sin partidas específicas en el Presupuesto.

Desde el socialismo, Esteban Paulon y Mónica Fein denunciaron penalmente a Milei y Francos por incumplimiento de deberes de funcionario público ante las demoras en la promulgación. A su vez, referentes como Alejandro “Topo” Rodríguez advirtieron que la decisión “es ilegal y arbitraria” porque condiciona la vigencia de una ley ya sancionada.

Ads

El tema promete un fuerte debate en el recinto, en paralelo a las discusiones por el Presupuesto 2026, donde distintos bloques anticiparon que volverán a reclamar la plena aplicación de la emergencia y la eliminación de las retenciones.

Fuente: TN