La diputada provincial María Alejandra Lordén (UCR + Cambio Federal) presentó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo de Axel Kicillof para conocer con precisión el estado hídrico del interior bonaerense, donde las inundaciones ya afectan cerca de 6 millones de hectáreas.

Lordén advirtió que la provincia atraviesa “una situación de extrema gravedad”, con zonas rurales anegadas que complican la producción, la circulación y el funcionamiento económico de los municipios. La alarma se sostiene en los datos de CARBAP, que desde hace meses viene alertando por más de 5 millones de hectáreas bajo agua, de las cuales 900.000 permanecen completamente inundadas. Las últimas lluvias agravaron el cuadro.

La legisladora reclamó información oficial y actualizada para dimensionar el impacto real sobre productores, pymes rurales y contratistas, así como sobre la infraestructura vial afectada. En su presentación, solicitó al Ministerio de Desarrollo Agrario:

Un relevamiento actualizado de la superficie total comprometida por inundaciones y su evolución.

Estimaciones de daños productivos en agricultura, ganadería y tambos.

Detalles sobre el estado de los caminos rurales, accesos productivos y circuitos logísticos.

Un informe sobre las intervenciones implementadas por la Provincia, incluyendo asistencia directa, alivio fiscal y líneas de financiamiento.

Lordén sostuvo que esa información es clave para evaluar la eficacia de la respuesta estatal y determinar si es necesario reforzar o ampliar medidas frente a la emergencia.ç

El avance del agua redujo la superficie ganadera y frenó la siembra de soja y maíz en amplias zonas del centro y oeste provincial. Muchos productores debieron suspender trabajos por la imposibilidad de ingresar a los campos o mover maquinaria.

Las precipitaciones más intensas golpearon el oeste bonaerense y el este de La Pampa, donde ya se observaban espejos de agua al borde de las rutas. Según CARBAP, parte de ese caudal se desplaza “cuenca abajo” hacia Nueve de Julio y Carlos Casares, dos distritos que hoy atraviesan una situación crítica.

Fuente: Diputados bonaerenses