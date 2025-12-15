El senador bonaerense del PRO, Marcelo “Chuby” Leguizamón, presentó un proyecto de ley que busca crear un Régimen Provincial de Obra Escolar con el objetivo de ordenar, planificar y auditar las obras de infraestructura en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires.

Según los fundamentos de la iniciativa, el sistema educativo bonaerense, el más grande del país, carece de una normativa integral que permita superar la fragmentación en la ejecución de obras, lo que genera demoras, desigualdades entre distritos y dificultades para garantizar transparencia en el uso de los recursos.

El proyecto establece que la Dirección General de Cultura y Educación, a través de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, sea la autoridad de aplicación, encargada de coordinar diagnósticos edilicios, priorizar intervenciones y articular el trabajo con Consejos Escolares, municipios y otros organismos provinciales.

Entre los ejes centrales se encuentra la creación del Plan Provincial de Infraestructura Escolar, un instrumento plurianual que deberá incluir diagnósticos actualizados por distrito, un listado priorizado de obras, proyecciones de financiamiento, indicadores de seguimiento, protocolos de riesgo y un mapa georreferenciado de los establecimientos educativos.

La iniciativa también prevé la publicación obligatoria de toda la información en un sitio web específico, con actualizaciones trimestrales sobre el estado de cada obra, plazos de ejecución, empresas contratistas, montos invertidos, fuentes de financiamiento y auditorías técnicas.

Además, propone la creación de un Fondo Provincial de Obra Escolar para asegurar la continuidad de las inversiones y un sistema de control y auditoría a cargo del Ministerio de Infraestructura, el Tribunal de Cuentas y la Auditoría General de la Provincia, con sanciones para funcionarios o responsables técnicos que incurran en irregularidades.

El objetivo, según Leguizamón, es garantizar escuelas seguras, transparentar la obra pública y asegurar condiciones dignas para el derecho a la educación en toda la provincia.

Fuente: Diputados bonaerenses