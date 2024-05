Tras el comienzo de la multitudinaria medida de fuerza anunciada por la CGT, las calles marplatenses se vieron apagadas y muchos comercios cerrados. Luego de que la UTA seccional local indicara que se sumaba al paro general, miles de trabajadores se vieron afectados para concurrir a sus jornadas.

En ese sentido, El Marplatense recorrió las calles céntricas de Mar del Plata y dialogó con personas que se encontraban caminando por allí, para conocer su opinión al respecto.

Uno de ellos afirmó: "Yo no estoy de acuerdo con este paro porque al fin y al cabo los que salen perjudicados son un montón de personas que trabajan, por un beneficio propio. Yo pienso eso, porque los laburantes tenemos que cumplir con nuestras jornadas y ya hubo una medida de fuerza hace poco. Por eso no entiendo cuál es el sentido de parar. Para mi, va más por el lado de las negociaciones que por la medida de fuerza en sí. En mi opinión, no es el momento para efectuar esta acción. Es válido pero por las circunstancias del país, habría que esperar un tiempo hasta que se acomode un poco".

En contraposición, otro transeúnte dijo: "Me parece que está bien el paro. Las políticas del gobierno no son para el pueblo. Estoy de acuerdo con que sea la segunda medida de fuerza que se le hace y considero que si no responde con esto, habría que intensificar un poco más todavía".

Puede interesarte

Y continuó: "Todo lo que hace Javier Milei, está mal. No creo que pueda hacer algo para cambiar porque lo que ya se hizo, empeoró todo. Por más que intente, no va a mejorar".

Asimismo, una señora que también caminaba por el centro, expresó: "No estoy de acuerdo con el paro. Cada medida como ésta, es ir para atrás. Se agregó el de transporte y perjudica a una ciudad que necesita trabajar" y agregó que no cree "que le haga cambiar el rumbo al gobierno. Lo veo como algo extorsivo a esto, porque estuvieron ausentes durante muchos años cuando la situación estaba mucho peor que esta. Pienso que por algo ganaron las elecciones. Estamos hartos de los modelos de gobierno que nos hundieron".