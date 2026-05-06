El pedido fue formulado por la Oficina de Derechos Humanos del organismo internacional, que manifestó su preocupación por la situación de los detenidos, identificados como Saif Abukeshek y Thiago de Ávila. Ambos fueron arrestados en aguas internacionales y posteriormente trasladados a territorio israelí, donde permanecen retenidos sin cargos formales.

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Desde la ONU señalaron que la detención de los activistas podría constituir una violación del derecho internacional. El portavoz del organismo, Thameen Al-Kheetan, remarcó que “no es un delito mostrar solidaridad e intentar llevar ayuda humanitaria” a la población de Gaza, que atraviesa una situación crítica.

Además, el organismo advirtió sobre “relatos inquietantes” vinculados a posibles malos tratos durante la detención, por lo que reclamó una investigación independiente y que los responsables rindan cuentas.

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En esa línea, también instó a Israel a cesar el uso de detenciones arbitrarias y de legislación antiterrorista “vaga” que, según denunció, resulta incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.

Los activistas formaban parte de una flotilla internacional que buscaba llevar asistencia humanitaria a Gaza y desafiar el bloqueo impuesto por Israel. La embarcación fue interceptada en aguas cercanas a Grecia, en un operativo que derivó en la detención de decenas de personas de distintas nacionalidades.

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El episodio generó un fuerte rechazo a nivel internacional. Gobiernos como los de España y Brasil calificaron el procedimiento como ilegal y reclamaron la liberación de sus ciudadanos, mientras organizaciones de derechos humanos denunciaron posibles abusos durante el operativo.

En su pronunciamiento, la ONU no solo pidió la liberación de los activistas, sino que también reiteró su llamado a levantar el bloqueo sobre Gaza y permitir el ingreso de ayuda humanitaria suficiente para la población del enclave palestino.

El caso vuelve a poner en el centro del debate internacional la situación humanitaria en la región y las tensiones en torno a las acciones de solidaridad impulsadas por organizaciones civiles, en medio de un conflicto que continúa escalando y generando repercusiones diplomáticas a nivel global.

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Fuente: Agencia NA