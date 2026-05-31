La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo dependiente de la ONU, lanzó una nueva advertencia sobre la evolución del clima global y aseguró que existe una alta probabilidad de que los próximos años vuelvan a romper récords de temperatura a nivel mundial. Las proyecciones indican que entre 2026 y 2030 podrían alcanzarse valores nunca antes registrados desde que existen mediciones modernas.

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Según el informe elaborado junto al Met Office del Reino Unido, hay un 86% de posibilidades de que al menos uno de esos años supere el récord de calor registrado en 2024, considerado hasta ahora el más cálido de la historia. Además, los especialistas señalaron que existe una probabilidad superior al 75% de que la temperatura media global durante ese período se mantenga por encima del umbral de 1,5°C respecto de los niveles preindustriales.

Los expertos explicaron que este escenario está impulsado principalmente por el incremento sostenido de las emisiones de gases de efecto invernadero y por la posible reaparición del fenómeno climático El Niño, que suele elevar las temperaturas globales. Incluso algunos pronósticos señalan que un nuevo episodio podría desarrollarse entre fines de 2026 y 2027, potenciando todavía más los registros térmicos.

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La advertencia también pone el foco en las consecuencias que podrían profundizarse durante los próximos años. Entre ellas aparecen olas de calor más frecuentes e intensas, sequías prolongadas, incendios forestales, lluvias extremas e inundaciones en distintas regiones del planeta. Los informes climáticos sostienen además que el Ártico continuará calentándose a una velocidad muy superior al promedio global, acelerando el derretimiento del hielo y alterando los sistemas meteorológicos.

La OMM remarcó que superar temporalmente el umbral de 1,5°C no implica automáticamente el incumplimiento definitivo del Acuerdo de París, ya que ese objetivo se mide sobre promedios de largo plazo. Sin embargo, los especialistas advirtieron que cada nuevo récord de temperatura reduce el margen disponible para evitar impactos climáticos cada vez más severos.

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El informe se conoció en medio de nuevas olas de calor registradas en distintos puntos de Europa durante mayo, con temperaturas consideradas inusuales para esta época del año y máximas históricas en varios países. Para los organismos internacionales, estos fenómenos refuerzan la necesidad de acelerar medidas destinadas a reducir emisiones y adaptarse a un escenario climático cada vez más extremo.

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