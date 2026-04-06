La ONU (Organización de las Naciones Unidas) lanzó una advertencia directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la creciente tensión con Irán, al recordar que las infraestructuras civiles no pueden ser blanco de ataques militares.

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El pronunciamiento se dio a pocas horas de que venza el ultimátum impuesto por Washington para que Teherán reabra el estratégico estrecho de Ormuz. Desde Naciones Unidas remarcaron que cualquier ofensiva debe ajustarse al derecho internacional humanitario.

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“El organismo es muy claro: las infraestructuras civiles, incluidas las energéticas, no pueden ser atacadas”, señaló el vocero del secretario general, Stéphane Dujarric, durante una conferencia de prensa.

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Además, advirtió que incluso en casos donde un objetivo pueda considerarse militar, un ataque no es válido si provoca “daños colaterales excesivos” sobre la población civil.

Las declaraciones se producen luego de que Trump amenazara con bombardear puentes, carreteras y centrales energéticas iraníes si no se cumple el plazo fijado, en un contexto de máxima tensión internacional.

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El conflicto mantiene en alerta a la comunidad internacional, que teme una escalada mayor con consecuencias humanitarias y económicas a nivel global.