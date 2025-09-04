El Gobierno nacional restituyó la plena vigencia de las disposiciones normativas derogadas o modificadas por el Decreto 461/2025, el cual había sido rechazado por el Congreso Nacional. Este último decreto, promulgado el 7 de julio, había dispuesto, entre otras medidas, la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y Vialidad Nacional.

La organización Luchemos por la Vida había cuestionado en su momento estas medidas “regresivas”, particularmente la disolución de la ANSV, un organismo descentralizado cuyo propósito es reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito a nivel nacional. “La ANSV promueve, coordina, capacita y supervisa políticas de seguridad vial con un enfoque sistémico y actualizado, siendo un pilar clave para la prevención de accidentes”, señalaron desde la ONG.

Con esta restitución, “se abre una oportunidad para realizar un análisis profundo sobre el funcionamiento y la eficiencia de estas instituciones esenciales”, consideraron desde el organismo. Y señalaron que es “fundamental evaluar de manera seria y detallada la situación de cada organismo, implementando los cambios necesarios para erradicar cualquier forma de corrupción y optimizar su desempeño en pos de los objetivos para los cuales fueron creados”.

“Luchemos por la Vida, ONG que desde hace más de 35 años trabaja incansablemente para evitar muertes en el tránsito, reafirma su compromiso de impulsar una Política de Estado en Seguridad Vial en Argentina”, señalaron a través de un comunicado.

