Más de 100 castraciones y más de 300 aplicaciones de vacunas y desparasitarios para perros y gatos se realizaron este sábado en un predio de Mario Bravo al 3800, en una jornada destinada a los vecinos de los barrios Nuevo Golf y Juramento. El operativo fue organizado por la ONG Género Animal, la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal y la Secretaría de Salud Municipal, en una acción conjunta orientada a la prevención y el cuidado animal.

Ads

La actividad tuvo como objetivo reforzar la concientización sobre la castración como único método ético y efectivo para mejorar la calidad de vida de los animales y de la comunidad, además de promover la prevención de enfermedades mediante la vacunación y la desparasitación. La mañana se desarrolló de 08:00 a 12:00, luego de un relevamiento previo realizado por Celia Patuto y su equipo.

“Estamos recontra felices. La ONG replicó una acción que es tendencia en el país. Estamos convencidos de que esta es la forma de impactar en el territorio, llevarle el servicio al vecino. Fue maravilloso cómo acompañaron”, expresó Patuto al cierre de la jornada.

Ads

Puede interesarte

La referente agradeció especialmente el apoyo institucional: “Gracias a la Secretaría de Salud, que le tiramos la idea y dijo que avancemos; al acompañamiento de Zoonosis, Inspectoría y al predio que pertenece al Mayorista El Gauchito, que nos prestó el espacio desinteresadamente y nos puso a disposición seguridad, recursos de higiene, todo. Sin conocernos”.

Por su parte, la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, retomó palabras que había pronunciado en la presentación de la ONG: “Ya dije una vez ‘estamos en el medio de gente muy intensa’, pero el mismo grado de intensidad que tienen es el compromiso por la causa que abrazan. Para nosotros es una satisfacción poner los recursos disponibles del Estado y sumarlos a los del privado”.

Ads

De cara al 2026, Patuto anticipó: “Somos ambiciosos, así que nos reuniremos para armar un cronograma y planificar todo lo que puede ser el año, al aire libre, en galpones grandes. Los lugares están en Mar del Plata. Hay que trabajarlos con la comunidad. Si no estamos cerca de los vecinos, este tipo de cuestiones no tienen impacto. El objetivo es llegar a la mayor cantidad de castraciones posibles, lograr un control poblacional en todo General Pueyrredón y trabajar sobre tenencia responsable. Son objetivos en común con Género Animal que trataremos de llevar adelante, y que la comunidad se empodere y los asuma como propios”.

Puede interesarte

También participaron del operativo el director de Zoonosis, Pablo Alí; los doctores Juan Camaño y Jorge Anchill, de la División de Control Poblacional; y Ricardo Ramos, de la División Inspectoría de Maltrato.