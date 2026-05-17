La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó su preocupación por el aumento del consumo de bolsitas de nicotina entre jóvenes y adolescentes, un fenómeno que crece especialmente a través de redes sociales y campañas de marketing digital. El organismo alertó que estos productos, muchas veces saborizados y comercializados como una alternativa “menos dañina”, pueden generar adicción y afectar el desarrollo cerebral.

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Las bolsitas de nicotina son pequeños sobres que se colocan entre la encía y el labio y liberan nicotina sin necesidad de humo ni combustión. Aunque no contienen tabaco en algunos casos, especialistas remarcan que siguen implicando riesgos importantes para la salud, sobre todo en menores de edad. Según la OMS, alrededor de 160 países todavía no cuentan con regulaciones claras sobre estos productos.

Expertos advirtieron además que el diseño atractivo, los sabores dulces y la difusión mediante influencers favorecen su popularización entre adolescentes. Entre los efectos más preocupantes mencionaron la dependencia, alteraciones cardiovasculares, ansiedad y problemas en el aprendizaje y la concentración.

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La advertencia internacional llega pocas semanas después de que Argentina avanzara con una regulación para la comercialización de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina, en un intento por controlar un mercado que hasta ahora funcionaba en gran parte de manera informal.

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