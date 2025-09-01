La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó este lunes una alerta sanitaria global por la circulación en Argentina de fentanilo inyectable contaminado. La advertencia se centra en productos elaborados por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., vinculados a Ariel García Furfaro.

Según la alerta 4/2025, al menos un lote de Fentanilo HLB inyectable (31202) está contaminado con cepas de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, bacterias resistentes a antimicrobianos, y se relaciona con un brote mortal de infecciones en el país.

La OMS advirtió que todo producto inyectable o parenteral fabricado por estas compañías desde febrero de 2022 debe ser retirado de circulación. “Su uso podría comprometer la seguridad de los pacientes y causar infecciones graves o mortales”, señalaron.

El comunicado también alertó que los fármacos podrían haber llegado a otros mercados y recomendó redoblar la vigilancia en la cadena de suministro, especialmente en el circuito informal. Además, instó a los organismos nacionales de salud a informar de inmediato cualquier detección a la OMS.

Finalmente, aconsejaron a quienes tengan en su poder estos productos que no los utilicen y, en caso de haberlo hecho, acudir de inmediato a un médico o centro de toxicología ante cualquier efecto adverso.

Fuente: Noticias Argentinas