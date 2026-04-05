La ocupación hotelera en Mar del Plata durante Semana Santa promedió el 50%, lejos del 70% que el sector registró en ediciones anteriores. Pablo Santín, secretario general de UTHGRA Mar del Plata, calificó el resultado como "moderado" y advirtió que la incertidumbre de cara al invierno "pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de familias".

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"La actividad fue moderada. Claramente el clima no nos acompañó, también habíamos tenido otro fin de semana largo muy cerca y es evidente la caída del poder adquisitivo. Semana Santa no explotó como otras veces", dijo Santín, cuyo gremio relevó el sector entre el miércoles y este domingo.

El dirigente descartó calificar el período como un fracaso: "No fue el mejor, pero tampoco el peor. Es acorde al momento que se vive." Sin embargo, advirtió que el consumo fue "muy cuidado", en línea con "la progresiva retracción del consumo y la pérdida del poder adquisitivo" que, a su juicio, ya se manifestó en el verano y continuará.

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Gastronomía con diferencias por zona

El sector gastronómico tuvo mayor actividad en el área céntrica, en Güemes y otros centros comerciales. El Puerto concentró movimiento especialmente durante el Viernes Santo. En otras zonas, el impacto turístico "no se sintió tanto", según UTHGRA.

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La preocupación apunta al invierno

Con la temporada estival ya cerrada, Santín indicó que el foco del gremio está puesto en cada fin de semana largo. "Hubo un repunte, vino algo de gente y eso se nota, pero la situación general no puede dejar de preocuparnos", afirmó. El secretario general remarcó que el turismo es "un aliado estratégico" para sostener el empleo en hotelería y gastronomía, sobre todo para los trabajadores eventuales, y anticipó que la baja actividad prevista para los meses de invierno es el principal factor de riesgo laboral para el sector.