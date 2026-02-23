Una nueva moda que ha captado la atención en Europa propone algo poco común: caminar con una correa sin ningún perro al otro lado. La actividad, conocida como Hobby dogging, se originó en Alemania y se empezó a difundir a través de videos publicados en plataformas como TikTok e Instagram, donde usuarios muestran a personas “paseando” animales imaginarios por parques y plazas.

El concepto básico es sencillo: quienes practican Hobby dogging llevan correas, arneses o incluso equipamiento de adiestramiento real, pero no hay un animal físico presente. Más allá de caminar, algunos participantes simulan detenerse, dar órdenes o realizar rutinas que normalmente se asocian con entrenar a un perro, replicando gran parte de la experiencia como si el compañero canino existiera.

Este fenómeno no solo se limita al paseo: en varios casos los practicantes contratan a entrenadores, profesionales que guían el recorrido con instrucciones y ejercicios simulados, recreando dinámicas similares a las de un entrenamiento real de mascotas. La idea detrás de esto, según quienes lo defienden, es experimentar los aspectos positivos del paseo diario , como salir al aire libre o socializar, sin asumir el compromiso que implica cuidar a un perro de verdad.

La tendencia ha generado un debate considerable en redes sociales, con opiniones diversas sobre si se trata de una excentricidad pasajera o de una alternativa creativa para incorporar ejercicio y rutina sin las responsabilidades tradicionales de tener una mascota. Algunos usuarios consideran la práctica inofensiva e incluso beneficiosa, mientras que otros la ven como una manifestación más de las modas virales que circulan en internet.

