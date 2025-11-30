El Gobierno encara el tramo final del año decidido a ordenar el tablero político antes del debate del Presupuesto 2026 y de las reformas que el oficialismo considera imprescindibles para la siguiente etapa de gestión. La Casa Rosada despliega reuniones, ofertas y negociaciones individualizadas con los gobernadores, consciente de que cada voto será determinante para avanzar en los cambios laboral, tributario, penal y, más adelante, previsional.

La tarea recae en el Ministerio del Interior, que viene manteniendo encuentros con mandatarios aliados y dialoguistas. Aunque persisten desacuerdos sobre la distribución de fondos, la continuidad de la obra pública y el futuro de cajas previsionales provinciales, el Gobierno confía en cerrar acuerdos caso por caso. Paralelamente, La Libertad Avanza busca consolidar su presencia en Diputados, incorporando dirigentes provenientes del PRO y observando con atención los movimientos de bloques provinciales que podrían convertirla en la primera minoría.

En el Senado, el oficialismo también observa modificaciones en el mapa de poder, mientras el justicialismo afronta una pérdida de integrantes que altera su capacidad de bloqueo. En ese contexto, la presión interna crece: el Presidente exige alineamiento total y figuras como Patricia Bullrich ya asumieron un rol activo para garantizar que no haya sorpresas en las discusiones parlamentarias más sensibles.

Pero el frente legislativo no es el único que inquieta al Gobierno. La disputa con Claudio “Chiqui” Tapia volvió a encenderse tras recientes decisiones deportivas que reactivaron viejos roces. La reacción presidencial, incluida una gestualidad pública de respaldo a Estudiantes y referencias históricas del fútbol argentino, dejó en evidencia que el vínculo con la AFA atraviesa su momento más tenso. Tapia, fortalecido por el respaldo internacional, respondió con señales de que no cederá terreno.

Mientras la Justicia avanza en investigaciones financieras vinculadas a dirigentes y clubes, el oficialismo evalúa cómo intervenir desde el Congreso sin exponerse a un conflicto que ningún gobierno ha logrado ganar. En la Casa Rosada crece la idea de que el Presidente debe concentrar su capital político en el Parlamento, donde se juega el destino de sus reformas, evitando quedar atrapado en una pulseada con el fútbol que podría generar más costos que beneficios.

Fuente:TN.