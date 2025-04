Elizabeth “La Negra” Vernaci volvió a estar en el centro de la polémica durante su programa La Negra Pop, emitido en Pop Radio 101.5, al expresar su malestar por varias fallas técnicas en la emisora. Durante la mañana, se quejó reiteradamente del intenso calor en el estudio y la falta de aire acondicionado, remarcando que era inaceptable que no funcionara algo tan básico. Incluso, en tono de humor, bromearon con que estaban a punto de desmayarse por el calor.



Además, como ya ocurrió en otras ocasiones, la conductora se quejó por problemas con los auriculares, aunque esta vez lo hizo de manera irónica, aclarando que estaba pidiendo todo “de buena manera”. Desde el control también comentaron que tenían calor, y La Negra les dijo: “Bueno, anímense a decir algo, porque si no soy yo siempre la loca que se queja de todo”.



En medio del clima distendido, también hicieron una broma sobre cómo los portales suelen titular cada vez que Vernaci se enoja al aire: “La furia”, “El mal momento”, “El enojo de La Negra Vernaci”.



Durante su descargo, la conductora destacó que estamos en plena era del streaming, donde todo debe verse y escucharse bien, y que no puede ser que en una radio de esa magnitud haya fallas técnicas tan elementales.



MIRÁ EL VIDEO ACÁ https://www.instagram.com/p/DIOl1ThxwaQ/?next=%2F