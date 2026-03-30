En los próximos días la NASA lanzará Artemis II, una misión que enviará cuatro astronautas en vuelo circumlunar, el primero con tripulación desde el programa Apollo, hace más de medio siglo. El objetivo inmediato es allanar el camino para un alunizaje; el de largo plazo, establecer una base permanente en la Luna que sirva de plataforma hacia Marte.

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El programa Artemis acumula un costo estimado de 93.000 millones de dólares. Para sus impulsores, la inversión se justifica por tres razones: recursos, geopolítica y ciencia.

Recursos e interés estratégico

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La Luna contiene elementos de tierras raras, metales como hierro y titanio, y reservas de agua en cráteres de sombra permanente en los polos. Según Sara Russell, científica planetaria del Museo de Historia Natural de Londres, el agua lunar puede proveer no solo consumo sino también oxígeno para respirar y combustible para naves. Sin acceso a agua, sostener vida humana en la Luna es inviable.

El factor geopolítico es igualmente determinante. China avanza en su programa espacial — ya posó robots y rovers en la Luna — y anuncia una misión tripulada para 2030. El Tratado del Espacio Exterior de la ONU prohíbe apropiarse del suelo lunar, pero no impide operar sobre él de manera exclusiva. Helen Sharman, primera astronauta británica, lo resumió con precisión: quien llega primero puede usar ese terreno sin interferencias, por el tiempo que quiera.

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La Luna como laboratorio para Marte

La NASA proyecta enviar humanos a Marte en la década de 2030. Libby Jackson, responsable del área espacial del Science Museum de Londres, señala que una base lunar permite ensayar las tecnologías de soporte vital, generación de energía y construcción de hábitats que se necesitarán en Marte — con la ventaja de que un error en la Luna no es necesariamente fatal. Un error en Marte, en cambio, puede serlo.

Los rocks del programa Apollo demostraron que la Luna se formó por el impacto de un cuerpo del tamaño de Marte contra la Tierra primitiva. Russell sostiene que nuevas muestras de zonas aún no exploradas podrían revelar registros de los primeros 4.500 millones de años de historia terrestre, preservados intactos por la ausencia de tectónica de placas, viento y lluvia.

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Fuente: BBC News