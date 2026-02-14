La NASA encontró una figura en forma de corazón en Argentina
La Administracion Nacional de Aeronautica y el Espacio difundió una imagen captada desde la Estación Espacial Internacional en la que se ve una laguna con una forma y color muy particular en las Salinas Las Barrancas en Buenos Aires. El tono se debe a microorganismos que prosperan en aguas con alta salinidad.
La agencia espacial estadounidense publicó una imagen captada desde el espacio en la que se ve una extraña figura con forma de corazón y un tono rosa muy llamativo en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
La imagen fue tomada por la Estación Espacial Internacional y muestra a Salinas Las Barrancas, también conocida como Laguna de Salinas Chicas, a unos 53 km de Bahía Blanca. Desde grandes alturas, la cuenca, que puede abarcar hasta unos 10 km de ancho, adquiere una silueta natural que recuerda a un corazón.
Este color rosado no es un truco ni un filtro: se genera por procesos biológicos. En el agua de las salinas viven microorganismos adaptados a ambientes con mucha sal, como la microalga Dunaliella salina. Dependiendo de cuánta agua haya y cuánta sal se concentre al evaporarse, la presencia de diferentes microorganismos hace que el agua adquiera tonalidades rojizas o más intensamente rosas.
Cuando llueve, el agua cubre la cuenca y reduce la salinidad, lo que favorece a ciertos organismos que tiñen el agua de rojo o marrón. Con el tiempo, el sol hace que el agua se evapore y aumente su sal, cambiando de nuevo la composición biológica y oscureciendo el tono rosa.
Además de su aspecto curioso desde el espacio, el lugar es un ecosistema donde plantas resistentes a la sal y aves como el cardenal amarillo o el flamenco chileno encuentran su hábitat, adaptándose a estas condiciones extremas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión