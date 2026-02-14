La agencia espacial estadounidense publicó una imagen captada desde el espacio en la que se ve una extraña figura con forma de corazón y un tono rosa muy llamativo en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

La imagen fue tomada por la Estación Espacial Internacional y muestra a Salinas Las Barrancas, también conocida como Laguna de Salinas Chicas, a unos 53 km de Bahía Blanca. Desde grandes alturas, la cuenca, que puede abarcar hasta unos 10 km de ancho, adquiere una silueta natural que recuerda a un corazón.

Este color rosado no es un truco ni un filtro: se genera por procesos biológicos. En el agua de las salinas viven microorganismos adaptados a ambientes con mucha sal, como la microalga Dunaliella salina. Dependiendo de cuánta agua haya y cuánta sal se concentre al evaporarse, la presencia de diferentes microorganismos hace que el agua adquiera tonalidades rojizas o más intensamente rosas.

Cuando llueve, el agua cubre la cuenca y reduce la salinidad, lo que favorece a ciertos organismos que tiñen el agua de rojo o marrón. Con el tiempo, el sol hace que el agua se evapore y aumente su sal, cambiando de nuevo la composición biológica y oscureciendo el tono rosa.

Además de su aspecto curioso desde el espacio, el lugar es un ecosistema donde plantas resistentes a la sal y aves como el cardenal amarillo o el flamenco chileno encuentran su hábitat, adaptándose a estas condiciones extremas.

