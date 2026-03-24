El anuncio implica una reconfiguración profunda del programa Artemis, el plan con el que Estados Unidos pretende regresar al satélite natural tras más de cinco décadas. Según se informó, la agencia decidió priorizar la instalación de infraestructura en la superficie lunar por sobre otros proyectos orbitales, con el objetivo de facilitar operaciones continuas y de largo plazo.

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Como parte de esta nueva hoja de ruta, la NASA dejará en segundo plano el desarrollo de la estación espacial Gateway para redirigir recursos y tecnología hacia la construcción de una base en el suelo lunar.

La iniciativa contempla reutilizar componentes ya desarrollados y aprovechar acuerdos internacionales existentes, aunque desde la propia agencia reconocen que el proceso presenta importantes desafíos técnicos y logísticos.

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El objetivo central es permitir una presencia humana sostenida, algo que hasta ahora ninguna misión logró, ni siquiera durante el histórico programa Apolo.

El proyecto demandará una inversión cercana a los 20.000 millones de dólares y se desarrollará en un plazo estimado de siete años, según trascendió en la presentación oficial del plan.

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La base lunar funcionará como un centro de operaciones científicas, tecnológicas y logísticas, desde donde se podrán realizar investigaciones, pruebas de sistemas y futuras misiones más ambiciosas, incluyendo viajes tripulados a Marte.

La construcción de esta base está directamente vinculada al programa Artemis, que ya dio pasos clave en los últimos años. Misiones como Artemis II (prevista para orbitar la Luna con astronautas) son consideradas fundamentales para validar tecnologías antes del regreso humano a la superficie lunar.

El programa apunta a volver a pisar la Luna y a establecer una presencia permanente que funcione como plataforma para la exploración del espacio profundo.

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La decisión se enmarca en un escenario de creciente competencia internacional. China, entre otros actores, avanza con sus propios planes para llegar a la Luna antes de 2030, lo que acelera los tiempos y redefine las prioridades de las potencias espaciales.

La construcción de una base permanente en la Luna representa un cambio de paradigma en la exploración espacial. Ya no se trata de misiones aisladas, sino de la posibilidad concreta de habitar otro cuerpo celeste de manera continua.