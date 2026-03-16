Desde que se desató el conflicto en Medio Oriente, los precios de los combustibles en la Argentina registraron un incremento cercano al 9%. La suba se explica principalmente por el encarecimiento del petróleo a nivel internacional, que presiona sobre los costos de producción y distribución.

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El conflicto internacional provocó un fuerte aumento en el valor del crudo, que incluso superó los 100 dólares por barril en los mercados globales, lo que impacta directamente en los precios de la nafta y el gasoil.

En la Argentina, distintas petroleras aplicaron incrementos en las últimas semanas que, en conjunto, acumulan casi un 9% desde que comenzó el conflicto bélico.

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Los especialistas señalan que el traslado de los costos internacionales al mercado local se da de manera gradual, pero advierten que el impacto podría continuar si el conflicto se prolonga y el petróleo mantiene valores elevados.

Además, el aumento de los combustibles suele tener un efecto indirecto sobre otros precios de la economía, ya que influye en los costos de transporte y logística, lo que podría sumar presión a la inflación en los próximos meses.

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