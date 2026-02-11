La Secretaría de Educación de la Municipalidad reabrirá el próximo miércoles 18 a las 09:00 la preinscripción a las carreras de los Institutos Municipales de Nivel Superior, de manera online, para los establecimientos ubicados en Mar del Plata.

La oferta académica de los cuatro institutos es pública y gratuita, e incluye carreras docentes, técnicas y artísticas con títulos de validez nacional y provincial. Entre las propuestas se encuentran Teatro, Danza, Profesorado de Educación Primaria y tecnicaturas en Alimentos, Análisis de Sistemas, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Análisis Clínico, Enfermería y Emergencias de la Salud.

La Escuela Municipal de Arte Dramático Angelina Pagano ofrece la Tecnicatura en Actuación Teatral, con una duración de tres años y título de actor, y el Profesorado en Teatro, de cuatro años y título docente. Ambas carreras requieren una formación básica (FOBA) de un año y cuentan con turnos tarde y vespertino.

La Escuela de Danzas Norma Fontenla dispone de la Tecnicatura y el Profesorado con orientación en danzas clásicas y contemporáneas. También exige un año de formación básica y funciona en los turnos mañana, tarde y vespertino.

En el Instituto Superior de Formación Docente Almafuerte se dicta el Profesorado de Educación Primaria, con una duración de cuatro años y cursada en turno mañana. En tanto, el Instituto Superior de Estudios Técnicos (ISET), que funciona únicamente en el turno vespertino, abrirá ingresos para las tecnicaturas superiores en Alimentos, Análisis de Sistemas, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y Enfermería en Emergencias de la Salud.

Para acceder a los formularios de preinscripción y conocer los requisitos para los cupos vacantes, las personas interesadas deberán ingresar al sitio web del Municipio: www.mardelplata.gob.ar/superior2026.