La Municipalidad de General Pueyrredon reinauguró la histórica Escalera Imperial del Paseo Las Toscas, tras un proceso de restauración integral llevado adelante por la Dirección de Restauración de Monumentos del EMVIAL y la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

El acto fue encabezado por el intendente Guillermo Montenegro y contó con la participación de la Guardia del Mar, la Banda de Música de la Base Naval y la presencia de Carlos Thays IV, bisnieto del paisajista que diseñó el proyecto original. También asistieron funcionarios, concejales y la directora de Restauración de Monumentos Escultóricos, Costanza Addiechi.

Durante la ceremonia, instituciones educativas realizaron el descubrimiento de las dos primeras placas en el marco del Programa Educativo Guardianes de Nuestra Historia. Los estudiantes participaron con investigaciones históricas sobre monumentos locales que fueron grabadas en granito para señalizar y difundir el valor del patrimonio urbano.

La restauración incluyó la reconstrucción de 90 metros de pasamanos, peldaños, descansos, pilares y muretes; la reproducción de 275 balaustres y 24 copones; la colocación de 15 farolas ornamentales con 17 luminarias; y la recuperación de un copón de hierro fundido traído por Thays en 1909 desde la prestigiosa Fundición Francesa de Val D’Osne.

Declarada patrimonio histórico en 2016, la Escalera Imperial vuelve a lucir como en sus orígenes, consolidándose como un símbolo del paisaje costero marplatense y del legado de Carlos Thays.

