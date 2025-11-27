El Departamento de Bromatología de la Municipalidad informó que queda prohibida la comercialización del producto alfajor triple de maicena elaborado por la firma Triple Corona, dado que carece de registros sanitarios de establecimiento y de producto, y se encuentra falsamente rotulado.

Ads

Según lo constatado, los alfajores exhiben en sus envases números de RNE pertenecientes a otra empresa y un RNPA inexistente, lo que los convierte en un producto ilegal. Además, se hallan en infracción al artículo 3° de la Ley N°18.284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto N°2126/71 y a los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino.

El organismo municipal subrayó que estos productos no pueden ser identificados de manera fehaciente como elaborados en un establecimiento habilitado, lo que impide garantizar condiciones seguras de producción, fraccionamiento y comercialización.

Ads

Puede interesarte

Se solicitó a la población que, en caso de detectar la presencia de estos alfajores en el mercado, se comunique al 147 Atención al Vecino o se escriba al correo electrónico [email protected], a fin de que se adopten las medidas correspondientes.

Ads