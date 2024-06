El plan de lucha “a matar o morir” continúa más intenso que nunca. El conflicto entre los trabajadores municipales y el Ejecutivo local parece no tener fin y se expresa en un ida y vuelta constante, ante la ausencia de recomposiciones salariales.

Las medidas de fuerza por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) siguen estando activas. La última semana se manifestaron mediante un ruidazo y retención de actividades, sin embargo la respuesta del Intendente los indignó, al habilitar una línea de whatsapp para denunciar a aquellas dependencias que no estén brindando sus servicios.

Pese a haber recibido un 10% de aumento salarial por decreto, los trabajadores denunciaron que no es suficiente y que continúan por debajo de la inflación.

En ese sentido, Cristian Milasincic, secretario gremial del STM dialogó con El Marplatense y explicó cuáles son las nuevas medidas de fuerza a seguir y afirmó una nueva jornada de manifestación para este viernes.

"Seguimos sumando medidas para visibilizar el conflicto, tratando de que el Intendente se siente en una mesa de negociación pero hasta ahora no lo logramos. Así que continuaremos con el ruidazo toda la semana. El viernes hacemos una movilización entre las 10 y las 15 hacia las puertas del Palacio Municipal, con una retención de tareas por tres horas, para ver si de una vez por todas Montenegro nos escucha. Hoy va a salir el índice de inflación y los Municipales vamos a estar 50 puntos por debajo del IPC", dijo.

"La carpa hoy presente en las puertas del Municipio tiene que ver con elegir lugares estratégicos, por la cantidad de gente que pasa, por la importancia política que tiene y va a haber otra itinerante por distintas secretarías para que los funcionarios también lo vean y se vayan haciendo cargo. Se tienen que dar cuenta de que le tienen que tocar la puerta al Intendente y decirle que la Municipalidad no anda porque él no se sienta a negociar una paritaria", sumó

"No funciona hace tiempo, está caída, no hay insumos, no hay vehículos o los que hay no frenan o no tienen VTV. La Municipalidad funciona cuando el trabajador le pone el hombro porque con poco o con nada, sale a laburar. Pero si se lo tiene con 50 puntos por debajo de la inflación y además lo quieren castigar cuando quiere alzar su voz y pedir un aumento, obviamente que no va a colaborar como lo hacía antes", agregó el secretario gremial.

"Hasta el momento solo nos recibió la semana pasada Mauro Martinelli, el secretario de Legal, Técnica y Hacienda pero la propuesta salarial que hizo para todos los trabajadores municipales fue de 0%. Eso es lo que tiene la Municipalidad para ofrecernos", concluyó Milasincic.