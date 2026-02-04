La Municipalidad, a través del dispositivo Salud en Tu Barrio, puso en marcha el Carnaval de vacunas, una campaña de vacunación del Calendario Nacional que se desarrollará durante todo febrero en distintos Polideportivos Municipales, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00, con el objetivo de acercar las dosis a los barrios de la ciudad.

Ads

Además de acceder a la vacunación, los concurrentes podrán llevarse entradas para espectáculos infantiles que forman parte de la cartelera de esta temporada.

El cronograma establece que hasta este viernes en el Polideportivo Las Heras (Fortunato de la Plaza 8438); del lunes 9 al viernes 13 en el Polideportivo Centenario (Tierra del Fuego 3150); del lunes 16 al viernes 20 en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos (Albert Einstein 1502); y del lunes 23 al viernes 27 se realizará en el Polideportivo Libertad (Ituzaingó 8350).

Ads

Puede interesarte

Desde la Secretaría de Salud se informó que se pondrá especial atención en las vacunas de ingreso escolar destinadas a niños nacidos en 2021 y en las correspondientes a los 11 años, para quienes nacieron en 2015. Asimismo, todas las personas nacidas en años anteriores que no cuenten con dosis aplicadas podrán completar esquemas pendientes.

Por otro lado, quienes se acerquen con su libreta de vacunas podrán solicitar una revisión y, en caso de detectarse la falta de alguna dosis, se aplicará en el momento.

Ads