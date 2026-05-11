La Municipalidad de General Pueyrredon confirmó que labró actas de infracción contra las empresas de colectivos a raíz del paro que afectó el servicio de transporte urbano durante el fin de semana y parte de este lunes.

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Según informaron desde el Ejecutivo local, en una primera instancia se confeccionaron las actas por incumplimientos contractuales vinculados a la interrupción del servicio. La medida alcanza a las compañías prestatarias que no garantizaron la circulación normal de las unidades.

Posteriormente, las empresas fueron notificadas formalmente sobre las sanciones y ahora disponen de un plazo de cinco días para presentar los descargos correspondientes ante las autoridades municipales.

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El conflicto dejó a miles de usuarios sin transporte desde el viernes, generando complicaciones en distintos puntos de la ciudad, especialmente para trabajadores, estudiantes y personas que debieron trasladarse durante el fin de semana.

Desde el municipio señalaron que continuarán evaluando la situación administrativa y contractual de las prestatarias en función de las explicaciones que presenten y del impacto que tuvo la medida de fuerza sobre el servicio público.

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