La Municipalidad infraccionó a las empresas de colectivos por el incumplimiento del servicio
La sanción se aplicó por la falta de prestación del transporte público registrada desde el viernes hasta la mañana de este lunes.
La Municipalidad de General Pueyrredon confirmó que labró actas de infracción contra las empresas de colectivos a raíz del paro que afectó el servicio de transporte urbano durante el fin de semana y parte de este lunes.
Según informaron desde el Ejecutivo local, en una primera instancia se confeccionaron las actas por incumplimientos contractuales vinculados a la interrupción del servicio. La medida alcanza a las compañías prestatarias que no garantizaron la circulación normal de las unidades.
Posteriormente, las empresas fueron notificadas formalmente sobre las sanciones y ahora disponen de un plazo de cinco días para presentar los descargos correspondientes ante las autoridades municipales.
El conflicto dejó a miles de usuarios sin transporte desde el viernes, generando complicaciones en distintos puntos de la ciudad, especialmente para trabajadores, estudiantes y personas que debieron trasladarse durante el fin de semana.
Desde el municipio señalaron que continuarán evaluando la situación administrativa y contractual de las prestatarias en función de las explicaciones que presenten y del impacto que tuvo la medida de fuerza sobre el servicio público.
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