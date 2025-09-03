La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada de la Municipalidad invita a la comunidad a participar en una nueva capacitación gratuita sobre herramientas para operaciones de comercio exterior, que tendrá lugar el próximo viernes 12 a las 16:00 en Villa Mitre (Lamadrid 3870).

La charla estará a cargo de Grupo SP, el primer operador logístico Exporta Simple con oficina en la ciudad. Durante el encuentro, se presentarán las herramientas disponibles para que empresas y emprendedores realicen operaciones de comercio exterior, incluyendo el régimen courier de importación y exportación, el sistema Exporta Simple y los procesos formales de exportación e importación desde el aeropuerto local.

Esta capacitación está dirigida a empresas exportadoras e importadoras, así como a emprendedores con potencial de exportación que busquen explorar nuevas alternativas para ampliar su proyección en mercados internacionales.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Local para fortalecer la competitividad de pymes y emprendedores de Mar del Plata, promoviendo instancias de capacitación y acompañamiento que faciliten su inserción en mercados nacionales e internacionales.

Para participar, los interesados deben inscribirse en el enlace www.bit.ly/CapacitacionComercioExterior.

